Cornuda nuovo campo da basket all' aperto | inaugurazione con i campioni trevigiani

cornuda nuovo campo da basket all'aperto, un’attesa festa di sport e comunità. Venerdì 13 giugno, alle 18.30, si terrà l’inaugurazione del moderno impianto, con la partecipazione dei campioni trevigiani e ospiti di rilievo nazionale. Un’occasione unica per rafforzare il senso di appartenenza e promuovere valori sani tra giovani e adulti. Non perdete questa giornata speciale: unitevi a noi per celebrare una nuova tappa di crescita e socialità a Cornuda!

Nuove opere pubbliche, una fattiva collaborazione tra pubblico e privato, un valore aggiunto per la socialità e lo sport e la presenza di ospiti di valore nazionale. Ecco gli ingredienti dell'evento che vedrà protagonista la comunità di Cornuda. Venerdì 13 giugno, alle 18.30, l'inaugurazione del.

