Cornetto Battiti Live 2025 a Molfetta | sul palco Fedez Annalisa Amoroso Achille Lauro e oltre 100 artisti

Prepara le orecchie e il cuore: Cornetto Battiti Live 2025 a Molfetta promette un'esplosione di musica e emozioni! Dal 18 al 22 giugno, il palco si trasformerà in un crocevia di talenti, con oltre 170 performance di artisti del calibro di Fedez, Annalisa, Achille Lauro e molti altri. Un evento imperdibile che unisce generazioni e culture, portando la musica direttamente sul mare. Non perdere questa straordinaria festa sonora!

È ufficiale: il palco di Cornetto Battiti Live 2025 si prepara ad accogliere ancora una volta un cast stellare con il quale s’incontreranno generi musicali, generazioni e culture. Dal 18 al 22 giugno attese oltre 170 performance sul maxi palcoscenico affacciato sul sul mare della Civitas Mariae. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Cornetto Battiti Live 2025 a Molfetta: sul palco Fedez, Annalisa, Amoroso, Achille Lauro e oltre 100 artisti

In questa notizia si parla di: battiti - palco - cornetto - molfetta

A Mesagne torna "Road to battiti": sul palco si esibisce Annalisa - A Mesagne torna "Road to Battiti", l’evento firmato Radio Norba. Domenica 25 maggio 2025, dalle 18 in piazza Vittorio Emanuele II, musica e divertimento con l’esibizione di Annalisa.

CORNETTO BATTITI LIVE 2025 DAL 18 AL 22 GIUGNO. IL CUORE DELLA MUSICA BATTERÀ NELLA CIVITAS MARINAE DI MOLFETTA. IL FESTIVAL DELL’ESTATE ITALIANA SI FA ESPERIENZA TOTALE Cinque giorni nel cuore della musica, con un cast Partecipa alla discussione

Cornetto Battiti Live torna per la sua 23ª edizione, confermandosi il cuore pulsante dell’estate musicale italiana. L’appuntamento è a Molfetta, dal 18 al 22 giugno 2025, con cinque serate consecutive a ingresso gratuito, tra grandi nomi della musica e scenogr Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Torna la musica del Cornetto Battiti Live, con Ilary Blasi e Alvin; Cornetto Battiti Live, stasera l’ultima puntata: ecco chi salirà sul palco; Cornetto Battiti Live, il festival musicale pugliese per la prima volta su Canale 5: le bellezze di Molfetta ….

Cornetto Battiti Live 2025: la musica torna a brillare a Molfetta con un evento imperdibile - Il Cornetto Battiti Live 2025 si terrà a Molfetta dal 18 al 22 giugno, con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis alla conduzione.

Cornetto Battiti Live: cinque serate di musica a Molfetta dal 18 al 22 giugno - Cornetto Battiti Live torna dal 18 al 22 giugno con un’edizione completamente rinnovata: per la prima volta nella sua stor ...