Cormano l’ex sindaca di Cusano entra in giunta

Valeria Lesma, avvocata e figura di spicco nel panorama amministrativo, entra a far parte della Giunta di Cormano, portando con sé una vasta esperienza e competenze consolidate. Dopo aver guidato Cusano Milanino come sindaco, ora si unisce al team di Luigi Magistro per rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa. La sua presenza rappresenta un’opportunità per affrontare con rinnovato slancio le sfide della comunità, consolidando un percorso di crescita condiviso.

Valeria Lesma è entrata ieri nella Giunta di Cormano. Avvocata classe ’74, è stata sindaco di Cusano Milanino, perdendo poi lo scorso anno le elezioni amministrative, vinte dal centrosinistra di Carla Pessina. "Entra nella nostra squadra una persona che vanta un’ampia esperienza amministrativa maturata sul campo e negli studi, comprovate qualità che apporteranno ulteriore valore alla nostra azione – commenta il sindaco Luigi Magistro - La dottoressa Lesma conosce in modo estremamente approfondito il territorio, un particolare che si rivelerà fondamentale nell’affrontare diverse questioni, comprese quelle condivise con i comuni limitrofi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cormano, l’ex sindaca di Cusano entra in giunta

