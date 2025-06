Corea quartiere di Vezzano senza soldi né sede Difficile portare avanti il lavoro

A maggio, il Comitato di quartiere di Corea si è trovato improvvisamente senza sede, sedie e tavoli necessari per organizzare eventi e riunioni. La situazione, complicata anche da problemi finanziari, mette a dura prova l’attività di questa comunità vibrante ma ormai priva di spazi adeguati. La speranza di un futuro condiviso con il Comune resta viva, ma la sfida di mantenere vivo il cuore del quartiere non si ferma qui.

Vezzano, 11 giugno 2025 – Il Comitato di quartiere di Piano di Vezzano II, detto Corea, è senza sede e non ha più sedie e tavoli per realizzare gli eventi. E si ritrova anche senza. portafoglio. Il centro sociale, che è sempre stato sede del consiglio rionale, è stato infatti affidato in gestione a un’associazione e l’arredamento è stato sgomberato, pur con la promessa, da parte del Comune, di una futura condivisione degli spazi. “A maggio, durante un incontro con l’amministrazione – spiegano i consiglieri di quartiere –, abbiamo sollevato diverse preoccupazioni, tra cui quella legata all’autofinanziamento del nostro comitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it