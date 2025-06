copura un anno da record fatturato che sfiora i 44 milioni

Copura, cooperativa ravennate attiva da 50 anni, chiude il 2024 con un anno da record, sfiorando i 44 milioni di fatturato e confermando la sua crescita costante. Dalla pulizia alla logistica, dai servizi ospedalieri alla gestione dei fabbricati, l’azienda dimostra di essere un punto di riferimento nel settore. Con l’obiettivo di consolidare il successo, ora si concentra sul reperimento del personale e sulla conquista di nuovi clienti nazionali, specialmente nel settore sportivo.

Dalla pulizia alla logistica, dai servizi ospedalieri alla gestione dei fabbricati. Copura, coop ravennate attiva da 50 anni, chiude un 2024 con dati record e guarda con fiducia al futuro avendo un grande problema: quello del reperimento del personale. E, se riuscirà a trovarlo, potrebbe arrivare un importante cliente nazionale nell’ambito sportivo. Un fatturato di quasi 44 milioni (un milione in più rispetto all’anno precedente) che arriva a 100 milioni se si considera il bilancio consolidato che aggrega anche i risultati della società controllata Kineo Energy & Facility, attiva nei settori energia e manutenzione, e un utile di 6,5 milioni (erano 2,8 lo scorso anno), sono i dati che fotografano l’andamento del 2024 di Copura che opera nei settori delle pulizie, sanificazioni ospedaliera, logistica sanitaria, servizi per la ristorazione e per le scuole, servizi ambientali, energia e manutenzioni, logistica e facchinaggio, gestione magazzini e portierato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it