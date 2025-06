Coprob ok al bilancio | 302 milioni di fatturato

Coprob Italia Zuccheri conferma la sua eccellenza nel settore zucchero, con un fatturato di oltre 302 milioni di euro nel 2024. La cooperativa, cuore pulsante dell'agricoltura italiana con 4.000 imprenditori e 3.000 aziende associate, continua a crescere e a innovare, garantendo qualità e sostenibilità . Le assemblee...

Supera i 302 milioni di euro il fatturato 2024 di Coprob Italia Zuccheri, l’ultimo produttore italiano di zucchero con stabilimenti a Minerbio (Bologna) e a Pontelongo (Padova). La cooperativa (foto, da sinistra il direttore generale di Coprob Italia Zuccheri Moreno Basilico e il presidente Luigi Maccaferri), che associa 4.000 imprenditori agricoli e 3.000 aziende conferenti, ha realizzato un margine operativo lordo di 4,1 milioni. "Le assemblee dei soci di Coprob nel nostro comprensorio produttivo, che hanno approvato il nostro bilancio che si dimostra solido, hanno confermato le linee guida strategiche di programmazione volte al cambiamento a cui la governance sta quotidianamente lavorando per il futuro della filiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coprob, ok al bilancio: 302 milioni di fatturato

