coprifuoco a los angeles

Martedì la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l'introduzione di un coprifuoco notturno nella parte del centro città dove sono in corso da cinque giorni intense proteste contro le politiche migratorie del presidente statunitense Donald Trump. La situazione era stata molto aggravata dalla decisione di quest'ultimo di inviare i marines e la Guardia Nazionale per gestirle, contro la volontà del governatore della California Gavin Newsom e della sindaca. Il coprifuoco durerà dalle 20 alle 6, per ora senza una data di scadenza.