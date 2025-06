Coprifuoco a Los Angeles Trump attacca tutti | Invasione straniera

In un clima di crescente tensione tra politica e cittadini, Los Angeles si trova nel caos con il coprifuoco notturno e scontri tra istituzioni e manifestanti. Mentre Trump attacca e alimenta la discordia sull'immigrazione, la città si trova al centro di un intenso confronto che mette in discussione i valori democratici e l’unità nazionale. La situazione rischia di esplodere ulteriormente, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà nelle prossime ore.

Los Angeles, 11 giu. (askanews) - Mentre la protesta contro le deportazioni di immigrati dilaga in California e a Los Angeles è scattato il coprifuoco notturno, con una serie di arresti di persone che non lo hanno rispettato - segnala Cnn - si alza anche il livello dello scontro istituzionale fra Trump, la sindaca Karen Bass e soprattutto il governatore della California Gavin Newsom. Entrambi sono stati falsamente accusati dal presidente di pagare i dimostranti. "Sotto l'amministrazione Trump, questa anarchia non reggerĂ . Non permetteremo che gli agenti federali vengano attaccati e non permetteremo che una cittĂ americana venga invasa e conquistata da un nemico straniero - ecco cosa sono", ha detto Trump da Fort Bragg, in un discorso dai toni incendiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net