Coprifuoco a Los Angeles | misure straordinarie per fermare vandalismi e saccheggi

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l'imposizione del coprifuoco in alcune zone del centro della città dalle 20 alle 6 ora locale (dalle 5 alle 15 in Italia). "Ho dichiarato l' emergenza locale e imposto il coprifuoco" notturno nella seconda città più grande degli Stati Uniti "per fermare vandalismi e saccheggi ", ha detto la Bass in una conferenza stampa. "Quando ci sarà la pace a Los Angeles i soldati se ne andranno". Lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti al seguito. Quanto alle regole di ingaggio dei militari nella città, il presidente americano non ha dato indicazioni precise: "E' molto semplice: se i manifestanti sono pericolosi, se tirano mattoni, se sputano in faccia agli agenti, se prendono a pugni le persone, l'esercito risponderà con una grande forza e loro finiranno in galera per lungo tempo", ha spiegato Trump.