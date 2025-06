Coprifuoco a Los Angeles Guardia Nazionale anche in Texas Furia di Trump |Washington | Nessun italiano andrà a Guantanamo

Le tensioni negli Stati Uniti si infiammano: mentre Los Angeles e il Texas impongono il coprifuoco e la Guardia Nazionale fa il suo ingresso, Trump attacca duramente i manifestanti definendoli "animali", accusando di financiare le proteste. Nel frattempo, si parla di novemila migranti a Guantanamo, alimentando un clima di crisi e scontro politico di incredibile intensità . Un quadro che lascia presagire ulteriori sviluppi nel cuore della nazione.

Trump: «Qualcuno finanzia le proteste, i manifestanti sono animali. Novemila migranti a Guantanamo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Coprifuoco a Los Angeles, Guardia Nazionale anche in Texas. Furia di Trump |Washington: «Nessun italiano andrà a Guantanamo»

In questa notizia si parla di: trump - guantanamo - coprifuoco - angeles

Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe" | Politico: il presidente invierà 9.000 migranti a Guantanamo da mercoledì - Le tensioni negli Stati Uniti sono alle stelle: Donald Trump avverte che senza l'intervento militare, Los Angeles rischierebbe di scoppiare in rivolte incendiarie.

Los Angeles vive la sua prima notte di coprifuoco mentre le proteste contro i raid della polizia anti immigrazione si estendono ad altre città degli Stati Uniti. Trump parla di "invasori con bandiere straniere" e annuncia il trasferimento a Guantanamo di novemila Partecipa alla discussione

Cavallo pazzo #TrumpisaNationalDisgrace Coprifuoco a Los Angeles. Trump: manifestanti “animali”. A Guantanamo migliaia di illegali, italiani compresi @sole24ore Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Proteste in California, Trump: Salire a 3000 arresti al giorno. A Guantanamo novemila irregolari - Gli Usa: “Italiani a Guantanamo? È una fake news”; Stati Uniti, marines a Los Angeles: Avranno armi a salve. Mistero sulle deportazioni a Guantanamo; Coprifuoco a Los Angeles. Trump: manifestanti “animali”. A Guantanamo migliaia di illegali, italiani compresi.

Los Angeles, scatta il coprifuoco: arresti di massa in Centro. Trump: «Manifestanti animali». Tajani: «Rimpatrieremo italiani irregolari, non andranno a Guantanamo» - Imposto il coprifuoco notturno a Los Angeles, mentre continua il pugno duro di Trump contro i manifestanti pro-