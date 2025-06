Coprifuoco a Los Angeles arresti e deportazioni a Guantanamo nella notte Trump | Animali

Una notte carica di tensioni scuote Los Angeles e altre città americane, con proteste contro i raid di deportazione. La risposta delle autorità include il coprifuoco e l’intervento della Guardia Nazionale, mentre nel frattempo si aprono dibattiti sui diritti umani e la sicurezza. Tra scontri e decisioni drastiche, il Paese si confronta con un tema complesso e ancora aperto: quale futuro per l’immigrazione negli Stati Uniti?

Altra notte di scontri e tensioni a Los Angeles e altre zone degli Stati Uniti dove i migranti protestano contro i raid per le deportazioni. In contrasto con il volere delle autorità locali il presidente Donald Trump ha inviato sul posto la Guardia Nazionale e i marines. La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco notturno in alcune zone del centro della città dalle 20 alle 6 ora locale (dalle 5 alle 15 in Italia). Ho preso questa decisione “per fermare vandalismi e saccheggi”, ha detto la sindaca. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha annunciato che sono stati effettuati “decine di arresti” mentre diversi gruppi di manifestanti continuano a radunarsi nella zona designata per il coprifuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it