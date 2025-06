Coordinatori spostati | La decisione dell’Ast ci lascia basiti

La recente decisione di spostare i coordinatori di Medicina Interna e del Pronto Soccorso all’ospedale di Macerata ha scatenato forte delusione e preoccupazione tra i rappresentanti sindacali dello Spi Cgil. Romina Maccari, segretaria dell’organizzazione, esprime il suo stupore per questa scelta, evidenziando come la situazione del Pronto Soccorso possa peggiorare, mettendo a rischio gli anziani e tutti coloro che necessitano di un supporto tempestivo. La questione richiede attenzione immediata e una riflessione approfondita.

Lo spostamento dei coordinatori di Medicina interna e del Pronto Soccorso all’ ospedale di Macerata non sono piaciuti allo Spi Cgil. "Restiamo basiti di fronte al comportamento della direzione della Ast – sottolinea la segretaria, Romina Maccari – in particolare per la situazione del pronto soccorso. Sono molti gli anziani che in caso di necessità, non trovando altrove supporto, si recano al Pronto Soccorso del nosocomio maceratese, lamentando sì la difficoltà ad accedere al servizio, ma tutti concordi nel lodare il gran lavoro del personale medico e infermieristico". Proprio per questo, lo spostamento della coordinatrice desta preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it