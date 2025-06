Convergenze | musica arte natura ecosostenibiltà nell’antica Centrale Idroelettrica

Convergenze, giunta alla quarta edizione, è un evento unico che unisce musica, arte e nature in un’esperienza ecosostenibile immersa nell’antica centrale idroelettrica. Lo spin-off di Sexto ‘Nplugged, che si svolgerà dal 3 al 6 luglio a Sesto al Reghena, quest’anno si sposta nella suggestiva zona della pedemontana pordenonese, offrendo un viaggio emozionale tra suoni, creatività e rispetto per il territorio. Un appuntamento imperdibile per gli amanti di cultura e ambiente.

Giunta alla quarta edizione, Convergenze è lo spin off di Sexto ‘Nplugged (3-6 luglio a Sesto al Reghena) che fonde musica, arte, temi ambientali, scoperta del territorio e che quest’anno si sposta per la prima volta nella zona della pedemontana pordenonese in coorganizzazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Convergenze: musica, arte, natura, ecosostenibiltà nell’antica Centrale Idroelettrica

In questa notizia si parla di: convergenze - musica - arte - natura

