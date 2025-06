Controproposta tregua Israele ad Hamas

In un clima di crescente tensione, Israele ha risposto alla controproposta di Hamas per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. La comunicazione, elaborata durante un vertice tra Netanyahu e i ministri della Difesa Katz e degli Affari strategici Dermer, è stata già inviata ai mediatori internazionali: Egitto, Qatar e USA. Ora si attende una risposta da Hamas, mentre la politica internazionale osserva con apprensione un possibile passo verso la pace.

11.04 Israele ha concordato la risposta alla controproposta di Hamas per un accordo di cessate il fuoco e per gli ostaggi. Lo riferisce la radio dell'Esercito, secondo cui la risposta- elaborata in un incontro del premier Netanyahu con i ministri della Difesa Katz e degli Affari strategici Dermer- è già stata inviata ai Paesi mediatori: Egitto, Qatar e Usa. Attesa ora risposta da Hamas. Ieri Trump avrebbe insistito con Netanyahu per fermare i raid su Gaza. Questi ha poi ventilato "progressi significativi" per riavere gli ostaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gaza, la controproposta di Hamas al piano Usa di tregua: "Rilascio degli ostaggi in 5 fasi" - In un contesto di crescente tensione, Hamas ha presentato una controproposta al piano USA per la tregua nella Striscia di Gaza, prevedendo il rilascio degli ostaggi in cinque fasi.

