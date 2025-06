Controlli della municipale per il concerto di Marracash | 75 veicoli rimossi e 230 bevande sequestrate

Durante il concerto di Marracash, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, rimuovendo 75 veicoli e sequestrando 230 bevande per garantire sicurezza e ordine pubblico. Otto parcheggiatori abusivi sono stati denunciati, dimostrando l’impegno nella tutela dei cittadini e del buon senso cittadino. Un esempio di come l’efficace coordinamento possa creare un ambiente più sicuro e piacevole per tutti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante operazione.

In occasione del concerto di Marracash, la polizia municipale ha sequestrato bevande, rimosso 75 veicoli, elevato verbali e denunciato 8 parcheggiatori abusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, controlli Municipale durante concerto di Marracash: sanzionati parcheggiatori e ambulanti - Durante il concerto di Marracash allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli ha mostrato un volto deciso con controlli rigorosi della Municipale.

