Lecce si prepara a rafforzare la sicurezza con controlli intensificati nelle zone strategiche come il residence, la stazione e la Villa Comunale. Questa operazione, guidata dal questore Giampietro Lionetti, mira a garantire la tranquillità dei cittadini e prevenire comportamenti illeciti. Un impegno concreto che testimonia l’attenzione costante alle esigenze della comunità , promuovendo un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

LECCE – Il servizio ad “alto impatto” predisposto dal questore di Lecce, Giampietro Lionetti, in sede di coordinatore del tavolo tecnico del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato ad una serie di controlli di persone, avventori di locali, ma anche attivitĂ di prevenzione di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Controlli ad alto impatto: al setaccio residence e le zone della stazione e villa comunale

