Controlli a raffica a San Cristoforo elevate sanzioni per 9mila euro

Nel cuore di San Cristoforo, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, elevando sanzioni per oltre 9mila euro. Un'operazione coordinata tra polizia e municipale ha portato a risultati significativi, con verifiche approfondite e multe salate. L’intervento testimonia l’impegno delle autorità nel mantenere sicurezza e ordine nel quartiere, garantendo un ambiente più tranquillo per tutti. Questi controlli continuano per rafforzare la legalità e la qualità della vita in zona...

Controlli dalla polizia ieri nel quartiere San Cristoforo. Insieme ai poliziotti del commissariato del popoloso rione sono intervenuti tre equipaggi degli agenti del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale” e gli agenti della polizia municipale. In una prima fase dei controlli, sono stati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli a raffica a San Cristoforo, elevate sanzioni per 9mila euro

