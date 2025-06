Controlli a raffica a San Cristoforo elevate sanzioni per 9 mila euro

Controlli a raffica nel cuore di San Cristoforo, con sanzioni per circa 9 mila euro: un’operazione decisa per garantire sicurezza e ordine nel quartiere. Insieme alla polizia locale, gli agenti del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale” hanno intensificato le verifiche, intervenendo con tre equipaggi e focalizzandosi su situazioni di potenziale rischio. In una prima fase dei controlli, sono stati...

