Contro la guerra cinema e Teatro aderiscono alla campagna ' Ripudia' di Emergency

In un momento in cui la guerra mette a dura prova i valori di pace e libertà, cinema e teatro di Forlimpopoli e Forlì si uniscono in un gesto di forte solidarietà. Con il patrocinio della campagna Emergency 'Ripudia', ribadiscono l’importanza dell’articolo 11 della Costituzione italiana, che condanna ogni forma di conflitto armato. Unendo arti e impegno civile, vogliono diffondere un messaggio di speranza e pace, perché il futuro si costruisce con la cultura e la consapevolezza.

Il cinema-teatro Verdi di Forlimpopioli, il cinema Saffi d'Essai di Forlì e l'arena Eliseo hanno aderito alla campagna di Emergency 'Ripudia', che ribadisce l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana: “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Contro la guerra, cinema e Teatro aderiscono alla campagna 'Ripudia' di Emergency

In questa notizia si parla di: cinema - ripudia - guerra - teatro

Non esiste alcuna volontà europea di trattare la pace con la Russia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/ue-vuole-continuare-la-guerra e iscrivetevi al mio canale Substack Partecipa alla discussione

VibrAzioni di Legalità 2025: la Puglia risuona contro le intimidazioni agli amministratori locali Teatro Piccinni – Giornata Nazionale della Legalità Nel giorno in cui ricordiamo la strage di Capaci, si è concluso con una emozionante cerimonia finale il progett Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Contro la guerra, cinema e teatro aderiscono alla campagna 'Ripudia' di Emergency; Una storia per EMERGENCY, quinta edizione; «Ripudia la guerra»: appello di 300 città, Roma compresa, e 500 scuole.

Milo Rau: «Il mio teatro cura le ferite di guerra» - Il regista svizzero: «Con "The Seer" indago sui traumi dei conflitti, dall’Iraq alle Primavere arabe» ...

«Ripudia la guerra»: appello di 300 città, Roma compresa, e 500 scuole - «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».