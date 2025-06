Contributi post alluvione Vademecum per le famiglie

Se hai subito danni a causa dell’alluvione dello scorso 14 marzo, non perdere questa occasione! Entro il 7 luglio, le famiglie interessate possono presentare domanda per il contributo di autonoma sistemazione (Cas), un aiuto fondamentale per affrontare le difficoltà derivanti da allagamenti o sgomberi. Questo vademecum ti guiderà passo dopo passo nel processo, per assicurarti di ottenere l’assistenza che meriti e ricominciare al più presto.

Entro il prossimo 7 luglio potranno essere presentate le domande per ottenere il Cas (Contributo autonoma sistemazione), indennità destinata ai nuclei familiari che si sono trovati nell’impossibilità di rientrare nella propria abitazione a causa di danni (come allagamenti o crolli) o a seguito di ordinanze di sgombero emesse dalle autorità competenti. La possibilità è stata aperta a seguito degli eventi alluvionali dello scorso 14 marzo nei Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, fra i quali rientra anche Sesto. L’importo del contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare: si va da un minimo di 200 euro al mese per ogni persona che risiede nell’abitazione, fino a un massimo di 600 euro mensili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contributi post alluvione. Vademecum per le famiglie

