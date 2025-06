Contratti di sviluppo in arrivo 440 milioni per le imprese siciliane

Contratti di sviluppo in arrivo: 440 milioni di euro per le imprese siciliane! La Regione, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e Invitalia, ha firmato un nuovo accordo di programma che garantisce un sostegno senza precedenti al sistema produttivo isolano, grazie a risorse provenienti dal PR FESR e dal FSC 2021-2027. Questo accordo rappresenta una grande opportunità per la crescita e l’innovazione dell’economia siciliana, aprendo nuove strade per lo sviluppo sostenibile e competitivo.

Firmato dalla Regione il nuovo accordo di programma con il ministero delle Imprese e Invitalia per il cofinanziamento dei Contratti di sviluppo: l'intesa prevede oltre 440 milioni di euro a favore del sistema produttivo isolano, con risorse del Pr Fesr e del Fsc 2021-2027.

Imprese, 440 milioni per i Contratti di sviluppo: giunta approva nuovo accordo con Mimit e Invitalia - La regione Sicilia fa un passo avanti verso la crescita economica, approvando un nuovo accordo con il MIMIT e Invitalia che stanzia 440 milioni di euro per i Contratti di sviluppo.

110 milioni per lo sviluppo del turismo: nuove risorse per la competitività , innovazione e sostenibilità delle nostre imprese. https://www.ministeroturismo.gov.it/santanche-110-milioni-ai-contratti-di-sviluppo/ Partecipa alla discussione

110 milioni per lo sviluppo del turismo: nuove risorse per la competitività , innovazione e sostenibilità delle nostre imprese. https://ministeroturismo.gov.it/santanche-110-milioni-ai-contratti-di-sviluppo/… Partecipa alla discussione

Pioggia di fondi sulle Attività Produttive, ecco i contratti di sviluppo da 440 milioni - L’intesa prevede la mobilitazione di oltre 440 milioni di euro a favore del sistema produttivo isolano, con risorse del Pr Fesr e del Fsc 2021-

Imprese, Contratti di sviluppo per promuovere la crescita sostenibile, la competitività delle imprese e lo sviluppo delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP - Tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, le risorse disponibili ammontano complessivamente a circa 500 milioni di ...