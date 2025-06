Contrasto all' indigenza alimentare la Regione rifinanzia la misura con 5 milioni di euro

La lotta alla povertà alimentare in Sicilia si rinvigorisce con un investimento di 5 milioni di euro, destinati a sostenere enti e iniziative contro l’emergenza alimentare. Questa decisione, approvata dall’Assemblea regionale e presentata recentemente a Palazzo d’Orléans, rappresenta un passo importante nel rafforzare il tessuto sociale e garantire un sostegno concreto alle fasce più vulnerabili. Un impegno che dimostra come la regione non si arrende di fronte alle sfide sociali, continuando a investire nel futuro del suo territorio.

Cinque milioni di euro per rifinanziare la legge sulla povertà e sostenere gli enti del terzo settore nel contrasto all'emergenza alimentare. La misura, approvata qualche giorno fa all'Assemblea regionale siciliana nell'ambito della manovra bis, è stata presentata stamattina a Palazzo d'Orléans. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Contrasto all'indigenza alimentare, la Regione rifinanzia la misura con 5 milioni di euro

In questa notizia si parla di: contrasto - alimentare - misura - milioni

Modena tra le città più virtuose nel contrasto allo spreco alimentare - Modena si distingue come una delle città più virtuose nel contrasto allo spreco alimentare, un impegno condiviso da oltre il 78% degli italiani.

Cosa riportano altre fonti

Contrasto all'indigenza alimentare, la Regione rifinanzia la misura con 5 milioni di euro; Misure di contrasto alla povertà: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025; Legge di Bilancio 2025: le misure per lavoratori, imprese e famiglie.

Contraffazione alimentare, ogni anno nell’Ue si perdono 2.289 milioni di euro - Danni economici e rischi per la salute: l’Euipo lancia l’allarme con la sua campagna “Cosa c’è in tavola?