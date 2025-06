Contrasto all' emergenza alimentare la Regione stanzia 5 milioni

Per affrontare con decisione l'emergenza alimentare che colpisce la Sicilia, la regione ha stanziato 5 milioni di euro destinati a potenziare la legge sulla povertà e sostenere gli enti del terzo settore. Questa misura, approvata recentemente dall'Assemblea regionale, rappresenta un passo importante per garantire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Un impegno che dimostra come la solidarietà possa fare la differenza, rafforzando il tessuto sociale dell'isola.

Cinque milioni di euro per rifinanziare la legge sulla povertà e sostenere gli enti del terzo settore nel contrasto all'emergenza alimentare. La misura, approvata qualche giorno fa all'Assemblea regionale siciliana nell'ambito della manovra bis, è stata presentata stamattina a Palazzo d'Orléans.

