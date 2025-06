Continuità didattica su sostegno | il DM 32 2025 accende lo scontro tra sindacati

Il DM 32/2025 sulla continuità didattica nel sostegno scuote il mondo della scuola, accendendo un acceso dibattito tra sindacati e istituzioni. La norma, pensata per garantire stabilità e continuità educativa agli alunni con disabilità, divide le opinioni e solleva interrogativi sulla sua implementazione. In un contesto in cui l’inclusione è centrale, le future decisioni potrebbero rivoluzionare il modo di intendere il sostegno scolastico…

Il DM n. 322025 definisce tempi e criteri per la riconferma del docente di sostegno nel 202526. Il meccanismo, centrato sulla richiesta delle famiglie, sull’adesione del docente e sul controllo dell’USR, solleva reazioni contrastanti tra sindacati. La norma si propone di garantire la continuità educativa degli alunni con disabilità e una gestione più stabile dell’organico . Continuità didattica su sostegno: il DM 322025 accende lo scontro tra sindacati . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mini Call Veloce e continuità sul sostegno: non c’è “conflitto”. Pillole di Question Time - Il question time del 22 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Sonia Cannas, ha affrontato un tema cruciale per i docenti specializzati sul sostegno: l'accesso alla Mini Call Veloce e la continuità del servizio.

