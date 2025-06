Continassa Juve | 6 rientri alla Continassa dalle Nazionali John Elkann ha salutato la squadra

Dopo la lunga pausa delle nazionali, la Continassa torna a pulsare di energia con sei rientri fondamentali. John Elkann ha salutato calorosamente la squadra, segnale di forte unità e determinazione. Tra infortuni, recuperi e probabili formazioni, il club si prepara con concentrazione per affrontare i prossimi impegni cruciali. La passione juventina è alle stelle: il cammino verso la vittoria continua a prendere forma.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Entra davvero nel vivo la preparazione della Juventus verso il Mondiale per Club. Sabato mattina i ragazzi partiranno per gli Stati Uniti, dove esordiranno mercoledì sera (le prime ore di giovedì in Italia) nella competizione FIFA che va in scena per la prima volta.

