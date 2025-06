Conte gli ha chiesto di restare il retroscena stupisce tutti | era in uscita dal Napoli

Il calciomercato del Napoli si infiamma con clamorosi retroscena: Conte avrebbe chiesto a un calciatore di restare nonostante le voci di uscita. Un dettaglio che sorprende e apre nuove prospettive sulla strategia della squadra. Con diversi giocatori in partenza e ritorni dai prestiti imminenti, il club si prepara a una fase di rinnovamento cruciale. La vera domanda è: quali saranno le mosse decisive per rafforzare ulteriormente la rosa?

L’agente svela un retroscena su un calciatore del Napoli: “Conte gli ha chiesto di restare”. Il Napoli ha tanto da fare sul mercato, non solo sul piano delle entrate. In uscita, infatti, bisognerà trovare sistemazione ad alcuni calciatori che hanno trovato poco spazio in questa stagione e che possono essere sostituiti da calciatori in grado di aumentare ancora di più la concorrenza interna. In più, in tanti rientreranno dai prestiti e dovranno cercare una nuova sistemazione. Agente Zerbin: “Conte gli aveva chiesto di restare”. La situazione di Alessio Zerbin sembra quella di una nuova cessione dopo il rientro dal prestito al Venezia a cuasa della mancata salvezza del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it