Conte Fabregas ora Ranieri | è l' estate dei grandi rifiuti

L’estate dei grandi rifiuti sta scuotendo il calcio italiano: Juventus, Conte, Gasperini e la Nazionale si sono trovati a dire "no" più volte, in un clima di scelte difficili e strategie di mercato tese alla legittima difesa. Perché questa ondata di rifiuti? Scopriamolo insieme, tra mosse coraggiose e obiettivi ambiziosi, perché nel calcio come nella vita, saper dire no può essere la chiave del successo.

C'è chi dice no, qualche volta. In questo mese, spesso. La Juve è stata rifiutata due volte (da Conte e anche da Gasperini) mentre la Nazionale ha appena preso un due di picche. Ecco perché succede (è legittima difesa). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte, Fabregas, ora Ranieri: è l'estate dei grandi rifiuti

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

Quando il mister dice no: da Conte a Fabregas, da Gasp a Ranieri, è l'estate dei grandi rifiuti #allenatori #seriea #nazionale #ranieri Partecipa alla discussione

Only 2 of the top 11 Serie A teams are definitely keeping their coaches: Napoli: Conte Inter: Inzaghi Atalanta: Gasperini Juventus: Tudor Roma: Ranieri Fiorentina: Palladino Lazio: Baroni Milan: Conceicao Bologna: Italiano Como: Fabr Partecipa alla discussione

