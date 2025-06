Consumano drink in discoteca malori a raffica e 25 persone in ospedale | Forse ghiaccio contaminato

Una notte di festa si trasforma in un incubo: 25 persone finite in ospedale a causa di un possibile ghiaccio contaminato in discoteca a San Polo d'Enza. Un episodio che desta preoccupazione e richiama l'attenzione sulla sicurezza nei locali notturni. La gestione locale si impegna a migliorare le procedure di fornitura per garantire la salute di tutti. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha scosso la comunità.

Serata in discoteca finita in ospedale per 25 persone a San Polo d'Enza, nel Reggiano. La causa, secondo quanto finora ricostruito, sarebbe stato del ghiaccio contaminato presente in alcuni drink. La discoteca ha fatto sapere di voler sostituire i fornitori che procurano al locale ghiaccio e vivande. 🔗 Leggi su Fanpage.it

