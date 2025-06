Consorzio di bonifica strappo Lega-Coldiretti | per l' associazione la modifica delle regole elettorali è irricevibile

Il consorzio di bonifica di Venezia infiamma il dibattito politico con lo strappo tra Lega e Coldiretti, che ritengono irricevibile la modifica delle regole elettorali 232. Mentre mancano sei mesi alle urne-bis per il Brenta, il clima si accende, alimentando tensioni e confronti acceso tra le principali forze agricole e istituzionali. Un capitolo cruciale che potrebbe ridefinire equilibri e rappresentanza nel settore.

VENEZIA - Mancano ancora sei mesi alle urne-bis per il Brenta, ma è ormai rovente il clima attorno alle elezioni per i consorzi di bonifica. Non tanto per lo specifico ente di Cittadella,.

