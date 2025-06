Consob mette in guardia dalle truffe dei ‘finfluencer’ | a rischio Millenial e Gen-Z

La Consob mette in guardia dai pericoli nascosti dietro i falsi ‘finfluencer’, figure sempre più diffusi tra i millennial e la Generazione Z. Questi influencer promettono guadagni facili e rapide fortune sui social, attirando giovani ignari dei rischi reali. Con un contesto in evoluzione, è fondamentale riconoscere i segnali di allarme e agire con consapevolezza. Le avvertenze della Consob: proteggere il proprio futuro dagli investimenti truffaldini è una priorità.

Roma, 11 giugno 2025 – È uno dei nuovi motivi di preoccupazione per la Consob e per tutti gli operatori professionali del settore: la truffa dei ‘finfluencer’. Sono sempre di più, infatti, le persone che si lasciano incantare da promesse di alti guadagni, fatte sui social da persone non professioniste, dunque non iscritte agli albi dei mediatori creditizi, che rischiano di genere investimenti a “effetto gregge”. Le avvertenze Consob: “Diffidare dalle presunte occasioni”. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) richiama l’attenzione dei risparmiatori sui rischi potenzialmente derivanti dall’attività degli influencer finanziari presenti online (finfluencer), persone note o molto seguite sul web che diffondono contenuti relativi a possibili investimenti, nonché sulle regole alle quali è assoggettata la diffusione di contenuti finanziari online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net