Consiglio comunale via libera a iniziative per la pace in Ucraina e Palestina

Il Consiglio comunale, sotto la guida di Sebastiano Anastasi, dà un forte segnale di solidarietà e impegno internazionale approvando all’unanimità iniziative per la pace in Ucraina e Palestina. L’ordine del giorno, presentato dai consiglieri Bonaccorsi e Ciancio, invita l’amministrazione locale ad aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali, rafforzando così il ruolo attivo della comunità nel promuovere dialogo e riconciliazione. Un gesto concreto che sottolinea l’importanza di agire localmente per un mondo più giusto e pacifico.

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato ieri all'unanimità dei presenti un ordine del giorno e una mozione. L'ordine del giorno, presentato dai consiglieri Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, prevede di "Aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali.

