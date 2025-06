Consegnata una pergamena ricordo al Professor Daniele Iacomoni che dopo 33 anni d’insegnamento è andato in pensione

In un momento di grande emozione, abbiamo consegnato una pergamena ricordo al Professor Daniele Iacomoni, che dopo 33 anni di dedizione e passione ha concluso il suo cammino nell'insegnamento. Circondato da ex studenti, colleghi e dal Preside Tavarnesi, abbiamo celebrato un percorso straordinario fatto di impegno e professionalitĂ . Un tributo doveroso a un insegnante che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunitĂ , chiudendo un capitolo importante con gratitudine e stima.

Arezzo, 11 giugno 2025 – . “Nel giorno in cui si chiude l'anno scolastico, con una delegazione di ex studenti e colleghi assieme al Preside Tavarnesi, abbiamo consegnato un meritato riconoscimento al Professor Iacomoni che da 33 anni a questa parte, dalla vicina Monte San Savino ha prestato il suo apprezzato servizio all'Istituto Superiore Giovanni da Castiglione”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani della consegna della pergamena al professor Daniele Iacomoni riconoscimento che “sigilla” gli oltre 3 decenni d’insegnamento presso l’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consegnata una pergamena ricordo al Professor Daniele Iacomoni che dopo 33 anni d’insegnamento è andato in pensione

In pensione dopo 33 anni di insegnamento, una pergamena per il professor Iacomoni - In un momento di grande emozione e gratitudine, il Professor Iacomoni è stato onorato con una pergamena per i suoi 33 anni di dedizione all'insegnamento.

