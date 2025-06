Coni annunciati i vincitori del Premio Fair Play Menarini

Il mondo dello sport si anima ancora una volta con i trionfi del fair play e dell’etica sportiva. Alla cerimonia della 29ª edizione del Premio Fair Play Menarini, tenutasi tra Firenze e Fiesole, si sono celebrati gli eccezionali valori che uniscono atleti come Tamberi e Battocletti. Segui le nostre dirette e scopri tutti i vincitori di questa prestigiosa manifestazione, perché lo spirito sportivo è il vero vincitore.

Al Coni sono stati annunciati gli sportivi vincitori della 29esima edizione del Premio Fair Play Menarini: da Tamberi a Battocletti, i nomi. Sono stati annunciati gli sportivi vincitori della 29esima edizione del Premio Fair Play Menarini, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. A ricevere il premio, quest'anno saranno campioni olimpici ed esempi di sport come Gianmarco Tamberi, campione del mondo di salto in alto a Budapest 2023 e oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2021, Nadia Battocletti, argento ai Giochi di Parigi 2024 nei 10.