Confezioni di finti mattoncini Lego vendute a metà prezzo blitz della Finanza tra Erba e Cantù

La Guardia di Finanza di Como ha smantellato un impero di prodotti falsi, sequestrando 425 confezioni di mattoncini Lego contraffatti venduti a soli 2.24 euro. Un blitz che smaschera la rete di attività commerciali coinvolte tra Erba e Cantù, tra etichette ingannevoli e violazioni dei diritti industriali. La scoperta evidenzia quanto il mercato del falso possa mettere a rischio i consumatori e le aziende legittime. La lotta ai prodotti pirata continua per tutelare qualità e sicurezza.

AGI - La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 425 confezioni di finti mattoncini Lego nell'ambito di controlli a cinque attività commerciali, tra Erba e Cantù, di cui quattro gestite da cittadini di origine sinica e una da italiani. Etichette ingannevoli e violazione dei diritti industriali. In alcuni casi era stata messa sulle confezioni un'etichetta aggiuntiva, in lingua italiana, riportante proprio la denominazione "Lego". Le scatole erano state messe in commercio in violazione delle norme poste a tutela dei brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale. Falsi compatibili e rischio per i consumatori. 🔗 Leggi su Agi.it