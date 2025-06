Confermato il nuovo film di Wonder Woman dettagli da James Gunn

Il mondo dei supereroi si prepara a una nuova emozionante avventura: James Gunn ha confermato in esclusiva con Entertainment Weekly che un film su Wonder Woman è attualmente in fase di sviluppo. Mentre la serie HBO/Max "Paradise Lost" procede lentamente, il focus si sposta su questa icona senza tempo, con la sceneggiatura già in lavorazione. Gal Gadot...

In una nuova intervista esclusiva con Entertainment Weekly, in vista del lancio di Superman, Gunn conferma ufficialmente che un film su Wonder Woman è in fase di sviluppo proprio in questo momento. " Wonder Woman è una cosa diversa " dalla già annunciata serie HBOMax su Paradise Lost, che " sta procedendo lentamente, ma procede ", afferma Gunn. " Ci stiamo occupando di Wonder Woman. La sceneggiatura è in lavorazione, al momento ". Gal Gadot ha interpretato Diana Prince in Batman V Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, poi in due film di Wonder Woman diretti da Patty Jenkins, in un film della Justice League (due se si include lo SnyderCut), in cameo in Shazam! La furia degli dei e in Flash.

