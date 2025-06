Confermata la condanna per corruzione di Cristina Fernández de Kirchner

La Corte Suprema argentina ha confermato la condanna a sei anni di carcere per Cristina Fernández de Kirchner, figura chiave della storia politica del paese. Vedova di Néstor Kirchner, ex presidente e vicepresidente, ora si trova al centro di un caso che scuote l’intera nazione. La decisione unanime segna un momento cruciale nel panorama giudiziario e politico argentino, lasciando il futuro di questa influente leader ancora più incerto.

La Corte Suprema di Giustizia della Nazione Argentina ha confermato la condanna per corruzione di Cristina Fernández de Kirchner: vedova di Néstor Kirchner, presidente dal 2003 al 2007; lei stessa presidente dal 2007 al 2015; vicepresidente dal 2019 al 2023; e dallo scorso 17 novembre presidente del Partito Giustizialista. Respinto dai tre giudici all’unanimità il ricorso contro una condanna a sei anni di carcere per appropriazione indebita in appalti pubblici, avendo 72 anni Cristina Kirchner sconterà presumibilmente ai domiciliari, come possibile dopo i 70. Sul punto dovrà però pronunciarsi il Tribunale orale federale 2, come sulle condizioni di detenzione di altri otto condannati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Confermata la condanna per corruzione di Cristina Fernández de Kirchner

Argentina: confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner - L'Argentina conferma la condanna a Cristina Fernández de Kirchner, respingendo il ricorso dell'ex presidente.

La Corte Suprema dell’Argentina conferma all’unanimità la condanna per corruzione dell’ex presidente Cristina Kirchner: 6 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’opposizione non riconosce la sentenza, parla di golpe e occupa le str Partecipa alla discussione

