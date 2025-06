Conferma supplenti sostegno 2026 | conta il bollettino zero non quello dell’anno precedente

Se sei un docente di sostegno in attesa di conferma per il 2026, è fondamentale capire che, quest’anno, conta il “bollettino zero”, ovvero la simulazione delle nomine prima dell’attivazione dell’algoritmo. La continuità didattica sarà determinata dalla posizione del docente nella nuova procedura informatizzata, non dal turno dell’anno precedente. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa fase cruciale.

Nel 202526 la continuità didattica per i supplenti di sostegno sarà determinata dal cosiddetto “bollettino zero”, ossia dalla simulazione delle nomine prima dell’avvio dell’algoritmo. A contare non sarà il turno di nomina dell’anno scolastico precedente, ma la posizione del docente all’interno della nuova procedura informatizzata, secondo le priorità e preferenze espresse Criteri per l’attivazione della . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: supplenti - sostegno - conferma - conta

Riconferma supplenti sostegno 2025/26: vale solo il primo bollettino? - La conferma dei supplenti di sostegno per l’anno scolastico 2025/26 vale esclusivamente per il primo bollettino e può essere effettuata entro il 31 agosto, in base ai posti disponibili.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conferma della supplenza sostegno 2026, due docenti e un alunno: chi avrà la continuità?; CONFERMA DOCENTI DI SOSTEGNO A.S. 2025/2026: FINALMENTE IL MINISTERO EMANA LA NOTA CON ISTRUZIONI UFFICIALI; La continuità didattica garantita anche con i supplenti di sostegno.

Conferma della supplenza sostegno 2026, due docenti e un alunno: chi avrà la continuità? - 32 del 26 febbraio 2025, continua a fare discutere: chi "merita" la riconferma se nell'anno scolastico 2024/25 un alunno è stato se ...

Conferma docente sostegno, cosa conviene fare ai docenti? Risponde l’esperto - A rispondere il vice coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti SImone Craparo nel corso della dir ...

Supplenza sostegno, conferma o rinuncia del docente entro il 15 giugno: cosa comporta la scelta. Pillole di Question Time - Nel question time del 5 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della CISL Scuola, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle ...