Concorso UNITO per 6 funzionari amministrativi | scade il 7 luglio

Se sei un laureato alla ricerca di un’opportunità stabile nel settore amministrativo, questa è la tua occasione! L’Università di Torino (UNITO) ha aperto le candidature per 6 funzionari amministrativi a tempo indeterminato, con scadenza il 7 luglio. Un’occasione imperdibile per entrare in un’istituzione prestigiosa e supportare progetti innovativi e strategici. Non perdere questa chance: scopri tutti i dettagli e preparati al meglio per la selezione!

L’Università di Torino (UNITO) ha indetto un concorso per 6 funzionari amministrativi a tempo indeterminato. La selezione pubblica è rivolta a laureati che supporteranno la Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione nella gestione di progetti strategici. Dettagli della selezione pubblica L’Università degli Studi di Torino ha avviato una procedura di selezione per l’assunzione a tempo pieno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

