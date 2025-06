Concorso Rap per 306 operai accolto il ricorso di un candidato | 20 punti in più anche a chi ha già lavorato

Il mondo del lavoro si anima di novità importanti: il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un candidato escluso dal concorso Rap per 306 operai, riconoscendogli 20 punti in più, anche se aveva già lavorato. Questa decisione potrebbe aprire nuove prospettive per molti concorrenti che si sono sentiti ingiustamente esclusi. La giustizia si prende cura dei diritti di chi merita di più e può cambiare le regole del gioco.

Il Tribunale del Lavoro di Palermo ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Leone-Fell & C. per conto di un candidato che ha partecipato al concorso Rap per l’assunzione di 306 operai e non era stato collocato in posizione legittima, ordinando la sua ricollocazione nella graduatoria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Concorso Rap per 306 operai, accolto il ricorso di un candidato: 20 punti in più anche a chi ha già lavorato

