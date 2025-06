Concorso per infermieri l' Asl pubblica la graduatoria definitiva

Il concorso per infermieri dell’ASL Salerno, con oltre 7.500 partecipanti, rappresenta una delle sfide più grandi degli ultimi anni nel settore sanitario. Dopo aver superato con successo la prova scritta e le selezioni successive, finalmente è stata pubblicata la graduatoria definitiva, aprendo nuove opportunità di lavoro e crescita professionale. Questa fase cruciale segna un passo avanti verso un sistema sanitario più efficiente e preparato a rispondere alle esigenze della comunità.

È stata pubblicata oggi la graduatoria definitiva del concorso pubblico per infermieri bandito dall'ASL Salerno, che ha registrato la partecipazione di circa 7.500 candidati. Il concorso, avviato a fine maggio con la prova scritta e concluso nei tempi previsti, è stato definito "monstre" per.

In questa notizia si parla di: concorso - infermieri - graduatoria - definitiva

