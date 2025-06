Concorso Ministero della Giustizia | 3.800 posti a tempo indeterminato con diploma

Se sogni una carriera stabile e prestigiosa nella Pubblica Amministrazione, questa è la tua occasione. Il Ministero della Giustizia ha annunciato un maxi-concorso per il 2025 con 3.800 posti a tempo indeterminato, di cui 2.800 rivolti ai Cancellieri Esperti accessibili con il solo diploma. Una chance imperdibile per iniziare un percorso professionale solido e gratificante nel settore pubblico. Il nuovo concorso del Ministero della Giustizia apre le porte a un futuro più sicuro e ricco di opportunità.

Il Ministero della Giustizia ha annunciato un piano assunzioni per il 2025 che prevede un concorso per 3.800 posti a tempo indeterminato. Di questi, 2.800 saranno per Cancellieri Esperti, accessibili con il solo diploma. Un’occasione per entrare nella Pubblica Amministrazione. Il nuovo concorso del Ministero della Giustizia Si profila un’importante opportunità per chi aspira a . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

