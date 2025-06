Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria ecco la prima graduatoria

Il concorso docenti PNRR2 per la scuola secondaria si svela con la pubblicazione della prima graduatoria, firmata dall’USR Friuli Venezia Giulia. Un passo importante per i candidati in attesa di conoscere il proprio posizionamento e le opportunità future. Scopriamo insieme i dettagli e come questa prima fase apre nuove prospettive per il sistema scolastico italiano, consolidando il percorso di innovazione e merito.

E' l'USR Friuli Venezia Giulia a pubblicare la prima graduatoria del concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n 30592024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - docenti - pnrr2 - scuola

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

CONCORSO DOCENTI PNRR2: CONFRONTO TRA POSTI DISPONIBILI E NUMERO DI CANDIDARTI PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO REGIONE PER REGIONE. PARTE 4 #confrontoscuola #scuola #prof #insegnanti #docenti #concorso #concorsod Partecipa alla discussione

Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] Partecipa alla discussione

Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco la prima graduatoria; Scioglimento riserve per concorso PNRR 2 della scuola secondaria: istanza rivolta a chi ha partecipato in attesa del conseguimento dei 30 o dei 60 CFU; Prova suppletiva concorso scuola PNRR2: 11 e 12 giugno, c'è un voto minimo da raggiungere.

Prova suppletiva concorso scuola PNRR2: 11 e 12 giugno, c’è un voto minimo da raggiungere - L'11 e 12 giugno 2025 si svolge la prova suppletiva del concorso docenti PNNR2, bandito con DDG n.

Concorso PNRR2: 11 e 12 giugno prova scritta suppletiva per docenti in gravidanza ed esclusi con sentenza di ammissione - 117720 del 22 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date ...