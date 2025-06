Concorso docenti PNRR 2 | ecco le prime graduatorie di merito In aggiornamento

Il concorso docenti PNRR 2 si apre finalmente con la pubblicazione delle prime graduatorie di merito, un passo importante per coloro che aspirano a entrare nel mondo della scuola. Bandito con il DDG n. 3059/2024, rappresenta un’opportunità unica per contribuire al rinnovamento del sistema educativo e valorizzare le competenze dei futuri insegnanti. Scopri subito le ultime novità e preparati alla fase successiva!

Ecco finalmente la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso docenti PNRR 2, bandito con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 30592024. Il concorso rappresenta un'opportunitĂ fondamentale per migliaia di aspiranti docenti di entrare a far parte del personale scolastico, contribuendo al rafforzamento della didattica e al miglioramento complessivo del sistema educativo.

