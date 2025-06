Concorso carabinieri 2025 ecco il bando | come ed entro quando fare domanda

Se sogni di entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri, non perdere questa opportunità: è online il bando 2025, che prevede l’assunzione di quasi 5.000 allievi con un percorso stabile e prestigioso. Scopri come partecipare, le modalità di iscrizione e la deadline per presentare domanda, e preparati a una sfida che potrebbe cambiare il tuo futuro. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

È online il nuovo bando di concorso per entrare nell'Arma dei carabinieri, uno dei più attesi tra i concorsi pubblici dedicati alle forze armate. L'edizione 2025 prevede il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, un'occasione concreta per chi desidera intraprendere una carriera stabile nelle forze dell'ordine. Il bando è aperto sia ai civili sia ai volontari congedati o in servizio (Vfp1, Vfp4 e Vfi), con una riserva specifica anche per i candidati bilingui della provincia autonoma di Bolzano. Quando e come fare domanda per il concorso carabinieri. Auto carabinieri (Imagoeconomica).

Concorso Arma dei Carabinieri per 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico: bando, requisiti e come fare domanda - L'Arma dei Carabinieri ha pubblicato un bando per il concorso di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, riservato a laureati in discipline specialistiche.

