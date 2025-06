concorso a porte chiuse palazzo civico non ci sta e bussa al consiglio di stato

La disputa sul concorso a porte chiuse del Comune della Spezia si sposta al Consiglio di Stato, chiudendo una lunga battaglia tra amministrazione e dipendente ricorrente. La questione, sollevata dopo la sospensione dei bandi decisa dal Tribunale regionale, mette in discussione trasparenza e regolarità del procedimento. La decisione finale potrà ridisegnare le regole per future selezioni interne, garantendo maggiore chiarezza e correttezza nelle assunzioni pubbliche.

Finisce al Consiglio di Stato la querelle sul concorso interno a porte chiuse espletato dal Comune della Spezia per individuare un istruttore direttivo amministrativo da assegnare all'Ufficio pensioni del Cdr personale, i cui atti sono stati sospesi dal Tribunale amministrativo regionale per effetto del ricorso del dipendente che si era classificato al secondo posto della graduatoria. La giunta comunale guidata da Pierluigi Peracchini, nella seduta di questa mattina, andrà infatti ad autorizzare la proposizione di un appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e riforma dell'ordinanza cautelare con cui il Tar ligure nei giorni scorsi aveva congelato tutto il procedimento: non solo gli atti di gara, ma anche la determina con cui Palazzo civico, ravvisati possibili vizi nella procedura di selezione sollevati dal dipendente arrivato secondo – i colloqui erano stati tenuti dalla commissione a porte chiuse e non in una stanza aperta come previsto dalla normativa –, aveva deciso di annullare in autotutela l'intera procedura.