Concorsi pubblici Ecco le possibilità

Sei alla ricerca di un’opportunità per entrare nel mondo della pubblica amministrazione? I concorsi pubblici sono la strada giusta, e nelle prossime settimane si apriranno molte possibilità interessanti. Tra queste, il bando per Allievi Carabinieri che offre 4.918 posti, con scadenza il 7 luglio. È il momento di cogliere al volo questa occasione e iniziare il tuo percorso verso una carriera stabile e gratificante.

Tanti i concorsi pubblici in scadenza nelle prossime settimane, a partire dal bando per Allievi Carabinieri che mette a disposizione 4.918 posti per l'ammissione in ferma quadriennale nel ruolo di appuntati e carabinieri dell'Arma. Tra i posti disponibili, 1.465 sono riservati ai cittadini italiani tra i 18 e i 24 anni, con possibilità di partecipazione anche per chi ha compiuto 17 anni. Le domande possono essere presentate fino al 7 luglio 2025. Tutte le informazioni sul sito www.carabinieri.it. Il Comune di Firenze ha pubblicato nuovi bandi per la copertura di 42 posti a tempo indeterminato, rivolti anche a persone con disabilità, per profili come istruttori amministrativi, insegnanti di scuola dell'infanzia e assistenti sociali.