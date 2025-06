Concorsi PNRR abilitazione dopo l’assunzione e anno di prova Il Decreto Scuola salva il PNRR2 nulla da fare per il PNRR1

La questione dei concorsi PNRR e delle opportunità di abilitazione dopo l’assunzione resta al centro del dibattito parlamentare. Durante un'interrogazione in Commissione Cultura, si è evidenziato come alcuni vincitori del PNRR1, pur ottenendo l’abilitazione entro il 31 dicembre 2024, siano stati esclusi dall’anno di prova e dalla possibilità di immissione in ruolo. Il decreto scuola sembra aver blindato questa possibilità per il PNRR2, lasciando poco spazio a speranze per il PNRR1.

Durante un’interrogazione parlamentare in Commissione Cultura, è stata sollevata una questione riguardante i vincitori del concorso PNRR1, alcuni dei quali sono stati esclusi dalla possibilità di accedere all’anno di prova e formazione e alla successiva immissione in ruolo, nonostante avessero conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro il 31 dicembre 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

