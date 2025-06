Concerto finale di RISVA in Musica Studenti valdarnesi protagonisti

Prepariamoci a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle: il concerto finale di “R.I.S.VA in Musica” torna a incantare il Valdarno Superiore, coinvolgendo gli studenti valdarnesi in un grande appuntamento musicale. Un’occasione unica per scoprire i talenti emergenti delle scuole locali e celebrare la creatività giovanile. Non mancate, perché questa notte sarà tutta dedicata alla musica, all’energia e all’entusiasmo dei giovani protagonisti!

Arezzo, 11 giugno 2025 – Si terrà sabato 14 giugno alle ore 21 in piazza Marsilio Ficino il concerto finale di “R.I.S.VA in Musica sotto le stelle”, il grande evento musicale della rete degli Istituti scolastici del Valdarno Superiore, alla sua quarta edizione e per la prima volta ospitato a Figline e Incisa Valdarno.nL’ingresso è gratuito e l’evento vedrà la partecipazione di numerose scuole del territorio: dai licei “Giovanni da San Giovanni” (scuola capofila) agli Istituti Comprensivi e Superiori dei Comuni di Cavriglia, Bucine, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Levane, Figline, Incisa, Reggello, Rignano, Pontassieve e Loro Ciuffenna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto finale di R.I.S.V.A. in Musica. Studenti valdarnesi protagonisti

concerto - finale - musica - studenti

