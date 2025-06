Concerto con Danilo Rossi | | Ecco la mia scaletta ’spirituale’ Sul palco anche Recalcati

Preparatevi a vivere un’esperienza unica con il concerto di Danilo Rossi, protagonista assoluto di una serata dedicata alla sacralità e all’emozione. Sul palco, anche Recalcati, per un viaggio musicale che abbraccia epoche e atmosfere diverse. La scaletta, ricca di capolavori come la sinfonia ‘Al Santo Sepolcro’ di Vivaldi e ‘Trauermusik’ di Hindemith, promette di toccare le corde più profonde dell’anima. Cosa ci riserverà questa serata indimenticabile?

Danilo Rossi, cosa dobbiamo aspettarci dal concerto di apertura del festival? "La scaletta che abbiamo elaborato segue il tema della sacralità, declinata secondo varie accezioni, per un concerto d’archi con viola solista". Quale sarà la scaletta? "Partiamo con la sinfonia ‘Al Santo Sepolcro’ di Vivaldi. Poi proseguiamo con ‘Trauermusik’, di Paul Hindemith che la compose nell’arco di una sola notte. Passeremo, poi, all’Adagio per archi di Barber e concluderemo con ‘The great gig in the sky’ dei Pink Floyd". Come avete scelto i pezzi? "La volontà era quella di dare spazio a un concetto di sacro a tutto tondo, non solo religioso: alcuni brani, come quello di Barber o il brano dei Pink Floyd, non sono pezzi da chiesa, ma sono comunque densi di sacralità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it