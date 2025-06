Concerto a Capodrise apre la 32a edizione de Il trionfo del tempo e del disinganno

Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile: domenica 15 giugno 2025, alle 19.45, la chiesa di Sant’Andrea a Capodrise apre la 32ª edizione de “Il Trionfo del Tempo e del Disinganno” con un concerto straordinario. “Classicismo vocale sacro a Wien e Napoli” vede protagonista il soprano Laura Di Giugno, accompagnata dalla Cappella vocale e strumentale “I Musici di...”, un evento gratuito che celebra la bellezza della musica sacra e il suo fascino senza tempo.

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 19.45, nella chiesa di sant’Andrea in Capodrise si terrà il concerto “Classicismo vocale sacro a Wien e Napoli”, con ingresso gratuito. L’evento vedrà protagonista il soprano solista Laura Di Giugno, accompagnata dalla Cappella vocale e strumentale “I musici di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Concerto a Capodrise apre la 32a edizione de “Il trionfo del tempo e del disinganno”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Concerto della U.S. Naval Forces Europe Band; Dal Palazzo delle Arti di Capodrise il concerto in streaming dei Vocal Dreamers |.

Ferragosto:concerto in quota, 41esima edizione a Castelmagno - Si svolgerà a Castelmagno, in valle Grana, il tradizionale concerto di Ferragosto, in diretta su Rai Tre e Rai Sat.

Bob Dylan apre l'edizione del cinquantennale di Umbria Jazz - Bob Dylan, con un curriculum che parla da solo e all'età di 82 anni, ha aperto venerdì sera a Perugia l'edizione 2023 di ...